Taha Akgül: "Anadolu'daki çocuklarımızın içerisinde çok ciddi yetenekler var" - Son Dakika
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Taha Akgül: "Anadolu'daki çocuklarımızın içerisinde çok ciddi yetenekler var"

Taha Akgül: "Anadolu\'daki çocuklarımızın içerisinde çok ciddi yetenekler var"
17.07.2025 15:30
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu coğrafyası güreşe çok yatkın olduğunu belirterek, "Anadolu'daki çocuklarımızın çok ciddi bir potansiyeli var, 20 milyon genç nüfusumuz var. Onların içerisinde çok ciddi yetenekler var" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu coğrafyası güreşe çok yatkın olduğunu belirterek, "Anadolu'daki çocuklarımızın çok ciddi bir potansiyeli var, 20 milyon genç nüfusumuz var. Onların içerisinde çok ciddi yetenekler var" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan, Kars'ta sporcularla buluştu. Şehit Şentürk Aydıner Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Tüm illerimiz bizim için değerli, Türkiye'nin 81 ilini güreş açısından önemsiyoruz. Çünkü Anadolu coğrafyası güreşe çok yatkın. Anadolu'daki çocuklarımızın çok ciddi bir potansiyeli var, 20 milyon genç nüfusumuz var. Onların içerisinde çok ciddi yetenekler var. Şimdi hem Rıza kardeşim hem ben artık güreşe farklı bir alanda hizmet etmek istiyoruz. Sahada nasıl hizmet ettiysek şimdi de idarecilik, yöneticilik alanında hizmet etmek istiyoruz" dedi.

Milli sporcuların ayrıcalıklarından da bahseden Akgül, "Devletimizin imkanları çok fazla, biz federasyon olarak imkan sağlama şansımız yok. Burs veremeyiz ama şimdi üniversiteye direkt giriş, direkt öğretmen oluş, ayriyeten devlet sporculuğu, şeref aylığı maaşı var. Onlar çok değerli şeyler. 40 yaşından sonra madalyalı sporculara devletimiz çok olanaklar sağlıyor. Ulaşım bedava, daha sonra şeref aylığı bağlıyor. Bu aylık sen rahmetli olduktan sonra hanımına, hanımında rahmetli olduğunda çocuklarına kadar geçen bir olay, çok ciddi anlamda destekler var" diye konuştu.

Milli sporcu Rıza Kayaalp da güreşin gelişmesi yeni genç sporcuların yetişmesi için çok çaba sarf ettiklerini kaydetti. Milli güreşçi Muhammed İlkhan ise güreş için önemli adımlar atacaklarının altını çizdi.

Programa, Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Türkiye Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Direktörü Mürteza Kırtay ile sporcular katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taha Akgül: 'Anadolu'daki çocuklarımızın içerisinde çok ciddi yetenekler var' - Son Dakika

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