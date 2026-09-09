Taha Akgül "aslan güreşçilerine" güveniyor - Son Dakika
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Taha Akgül "aslan güreşçilerine" güveniyor

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- Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: "Dünya Şampiyonası'nda olabildiğince çok madalya almak istiyoruz. Milletimiz bize dua etsin, biz aslanlarımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" "Her zaman kendimizi uluslararası temsile vermemiz gerekir çünkü orada soğuk bir savaş var" "Muhteşem bir ekip var. Kadın güreşinde de çok iyi isimlerimiz var. Allah'a şükür doğru yolda olan bir Türk güreşi var"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, gelecek ay düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalyaları toplamak istediklerini söyledi.

Kariyerinde 11 Avrupa, 3 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Akgül, Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu 4. Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası'nı izlemek için geldiği Sivas'ta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katkılarıyla şehre 10 minderli salon açılacağını aktaran Akgül, güreşe verdiği önem dolayısıyla Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a da teşekkür etti.

Akgül, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna giden yolun çimden geçtiğini ifade ederek "Burada yapılan müsabakalar tecrübe anlamında çocuklara çok büyük değer katıyor. Karakucak bizim altyapımız. Burayı biz çok önemsiyoruz. Belediyemiz ile güreşi geliştirme adına elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Türk güreşinin geleceği de tehlikedeydi"

Geleceği düşünerek büyük adımlar attıklarını vurgulayan Akgül, "Önceden kısa vadeli planlar yapılıyordu. Biz uzun vadeli plan yapıyoruz çünkü bunu başlatmasaydık Türk güreşinin geleceği de tehlikedeydi." ifadelerini kullandı.

Çocukların ve ailelerinin "kalplerine dokunduklarını" anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Bütün güreş kategorilerinde güreşen çocuklar bizim altyapımızdan çıkıyor. Öncelikli hedeflerimiz bizi uluslararası arenada temsil etmeleri. Avrupa, dünya, olimpiyat ve daha sonra yaşınız el veriyorsa yağlı güreş de yapabilirsiniz diyoruz. Öncelik bayrak çünkü Cumhurbaşkanımız olimpiyatlara değer veriyor. Uluslararası arenada temsil istiyor. Yağlı güreş, karakucak da bizim ama özellikle bizim altyapımız olduğu için karakucağı önemsiyoruz. Her zaman kendimizi uluslararası temsile vermemiz gerekir çünkü orada soğuk bir savaş var. Olimpiyatlara gittiğimiz zaman ülkeler en fazla madalya alarak orada gücünü göstermeye çalışıyor. Bizim orada gücümüzü göstermemiz lazım. Bunun için bu çocukların heyecanını burada tutmamız gerekiyor. İlgi gören, yaptıklarıyla takdir alan bir federasyon olmaya başladık. İyi yoldayız, güzel şeyler oluyor. Allah'ın izniyle de daha da iyi olacağız."

"Muhteşem bir ekip var"

Taha Akgül, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda rekor kırdıklarını dile getirdi.

Taranto'daki organizasyona 17 sıklette katılım sağladıklarını anlatan Akgül, "Türkiye takım halinde 111 madalya aldı. Genel sıralamada İtalya birinci, Türkiye ikinci oldu. Ülkemizin Akdeniz Oyunları'nda bile ikinci olması o kadar değerli ki ama biz İtalya'yı da geçeceğiz. Bu nedenle bizim öncelikli tercihimiz uluslararası temsil, her zaman önceliğimiz bu olacak. Orada güreş adına rekor kırdık. Bütün branşlardaki en çok madalyayı güreş olarak biz aldık. Çocuklarımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları'nın kendileri için kriter olmadığını, dünya ve olimpiyat şampiyonalarındaki sonuçlara baktıklarını vurgulayan Akgül, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlandıklarını aktardı.

Milletten dua beklediklerini dile getiren Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık sezonun sonuna doğru geldik. Sezonun en önemli maçları yaklaşıyor. İşimizin zor olacağını biliyoruz. Zor bir Dünya Şampiyonası olacak ama takımımız, çocuklarımız tecrübe kazanacak. Muhteşem bir ekip var. Kadın güreşinde de çok iyi isimlerimiz var. Allah'a şükür doğru yolda olan bir Türk güreşi var. Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşündüğümüz için Dünya Şampiyonası bir nebze de olsa olimpiyatların hazırlığı niteliğinde olacak. Dünya Şampiyonası'nda olabildiğince çok madalya almak istiyoruz. Milletimiz bize dua etsin, biz aslanlarımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Taha Akgül, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Akgül 'aslan güreşçilerine' güveniyor - Son Dakika

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