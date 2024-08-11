Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş kariyerini noktaladı - Son Dakika
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Spor

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş kariyerini noktaladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyanın ardından güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül, Türkiye'nin yaşayan efsaneleri arasında yer aldı. 33 yaşındaki sporcu, 22 yıllık kariyerinde bir olimpiyat, üç dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

11.08.2024 11:15
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyanın ardından güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül, sporculuk hayatında elde ettiği başarılarla Türkiye'nin yaşayan efsaneleri arasında yer aldı.

Paris 2024'te erkekler serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 yenen Taha Akgül, müsabaka bitiminde minderde ayakkabılarını çıkararak, "başarılarla dolu" aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı.

Dünya güreşinin önemli isimlerinden Taha, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Champ de Mars Arena'daki seyircilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Güreşe babasının sayesinde başladı

22 Kasım 1990 doğumlu Taha Akgül, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle memleketi Sivas'ta güreşe başladı.

Babası da güreşçi olan Taha, minikler ve yıldızlarda madalya alamadı. İstediği sonuçları alamayınca güreşe kısa bir süre ara da veren Taha, mindere tekrar dönerek ilk şampiyonluğuna büyükler kategorisinde ulaştı.

Minderde başarıyı geç yakalasa da artan performansıyla dünyanın zirvesine çıkan Taha, büyükler serbest stil ağır sıklette kazandığı madalyalarla "unutulmaz" güreşçiler arasına girdi.

Tüm şampiyonlukları yaşadı

21 yıllık güreş kariyerine çok sayıda madalya sığdıran Taha, kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, bu üç önemli organizasyonda kürsünün zirvesine çıkma başarısı gösterdi.

Taha Akgül, sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Efsane güreşçi, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazandı.

Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandırdı

Taha, en önemli spor organizasyonu olan olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran, Tokyo 2020'de üçüncü olan Taha, son olimpiyatı Paris 2024'te de bronz madalya aldı.

Üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, bunu başaran beşinci Türk sporcu oldu. Taha, güreş branşında ise Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ten sonra Türkiye adına bu başarıyı yakalayan üçüncü isim olarak tarihe geçti.

2022'de yılın güreşçisi seçildi

Taha, dünya şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk dünya şampiyonluğu sevincini Taşkent 2014'te yaşayan milli güreşçi, Las Vegas 2015 ve Belgrad 2022'de de serbest stil 125 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.

Taha, Dünya Güreş Birliği tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak sezonu yenilgisiz tamamladığı 2022 yılında serbest stilde en iyi güreşçi seçildi.

Avrupa'da kürsünün hep zirvesine çıktı

Taha, Avrupa şampiyonalarında madalya kürsüsünde sadece zirvede yer aldı.

Kariyerine 11 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi, "serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" ünvanına sahip.

Taha, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2012 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşadı.

Avrupa şampiyonalarında 2016'da ilk turda sakatlığı nükseden Taha, repesaj maçına çıkmamıştı. Taha, 2020 yılında ise omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı.

Taha Akgül'ün olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar şunlar:

Olimpiyat oyunları

Altın: Rio 2016

Bronz: Tokyo 2020, Paris 2024

Dünya Şampiyonası

Altın: Taşkent 2014, Las Vegas 2015, Belgrad 2022

Gümüş: Paris 2017, Nur Sultan 2019

Bronz: Budapeşte 2013, Oslo 2021, Belgrad 2023

Avrupa Şampiyonası

Altın: Belgrad 2012, Tiflis 2013, Vantaa 2014, Bakü 2015, Novi Sad 2017, Kaspiysk 2018, Bükreş 2019, Varşova 2021, Budapeşte 2022, Zagreb 2023, Bükreş 2024

Taha Akgül, güreş kariyerinde bu üç önemli organizasyon dışında da çok sayıda uluslararası madalyalar kazandı.

Akdeniz Oyunları (Mersin 2013), Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Kazan 2013) ve Dünya Askeri Oyunları'nda (Wuhan 2019) altın madalya alan Taha, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve grand prix gibi uluslararası birçok organizasyonda da şampiyonluklar yaşadı.

Sporun yanında eğitim hayatına da önem veren Taha Akgül, beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kaynak: AA

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