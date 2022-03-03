Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı - Son Dakika
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Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

03.03.2022 18:19
Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a verdiği 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a verdiği 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:  "Adana Demir Spor A.Ş. ve başkanı Murat Sancak ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve E.2021-2022/691 - K.2021-2022/792 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Adana Demir Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 96.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Adana Demir Spor A.Ş. ve başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Başvuru hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,-İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.02.2022 tarih E.2021-2022/697 - K.2021-2022/839 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Üst Tribün C, D, E blokta ve Beysu Batı Alt Tribün D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,- Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Sadık Çiftpınar ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve E.2021-2022/706 - K.2021-2022/823 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 03.03.2022 Perşembe günü saat 15: 00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcusu Sadık Çiftpınar ve Kulüp vekili Av. Burak Çakır'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 17.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.02.2022 tarih E.2021-2022/709 - K.2021-2022/836 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


- İstanbul
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı - Son Dakika


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