Üye Girişi
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı

07.01.2022 17:58
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye verilen 48 bin TL ve Beşiktaş'a verilen 182 bin TL para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye verilen 48 bin TL ve Beşiktaş'a verilen 182 bin TL para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve E.2021-2022/502 - K.2021-2022/598 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasında ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün F, G, Maraton Alt Tribün E, D, Spor Toto Tribün D, E, F, Migros Tribün K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Göztepe Futbol Yatırımları A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.12.2021 tarih E.2021-2022/532 - K.2021-2022/633 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Göztepe Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Tribünü 212 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.12.2021 tarih E.2021-2022/521 - K.2021-2022/618 sayılı kararına karşı para cezaları yönünden yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 150.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


- İstanbul
YORUMLAR
500

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türk Lirası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı - Son Dakika Spor


Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı         
17:53
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 18:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement