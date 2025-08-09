Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi

Fenerbahçe'nin son transferi Nelson Semedo, İngiltere'de kriz çıkardı. İngiliz ekibi Wolves'te Matheus Cunha ve Rayan Ait-Nouri ayrılığı sonrası Nelson Semedo'nun da sarı-lacivertlilere transfer olması takıma büyük darbe vurdu.
aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı habere göre; Wolves'te Matheus Cunha ve Rayan Ait-Nouri ayrılığı sonrası takımın bir diğer kilit isimlerinden biri olan Nelson Semedo ile de yol ayrıldı. Bu ayrılık için Ada ekibinin pişman olduğu belirtilirken, "Yeni sezon öncesinde kilit isimlerinden biri olan Semedo'yu da kaybeden teknik direktör Vitor Pereira büyük darbe aldı." ifadelerine yer verildi.
Haberde, Nelson Semedo'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maç olan Feyenoord karşılaşmasındaki performansı büyük beğeni topladı. Portekizli yıldızın bu performansla şimdiden Wolves'i pişman ettiği belirtildi.
