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Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevine devam edeceğini söyledi.

28.12.2023 - 17:16,  Güncelleme: 17:29
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Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, Hatayspor'daki görevine devam edeceğini açıkladı.

"ÇOK KAFA YORDUM"

Geleceği hakkında konuşan Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu." dedi.

"MAÇTAN SONRAKİ KAFA YAPIM"

Ayrılık iddialarına değinen Demirel, "Hem benim hem de hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla. Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin. Babam Artvin, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, her zaman da öyle kalacak" şeklinde konuştu.

Hatayspor\'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
YORUMLAR (1)
  • ufuk başar: Bir BEŞİKTAŞ lı olarak seni sevmezdim ama , Adamın kralısın kardeşim. İnşaALLAH başarılı olursun... Yanıtla 24 11

Volkan Demirel, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu - Son Dakika
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