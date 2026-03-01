''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap - Son Dakika
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

01.03.2026 23:27
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından kendisine sorulan ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna cevap vererek ''Biz şampiyon olacağız.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu skorla birlikte lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

SADETTİN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı yönetim kurulu ile birlikte tribünlerde takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonunda kısa bir açıklama yaptı.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ekibiyle birlikte stadyumu terk eden Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarının sorduğu "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt vererek, "Biz şampiyon olacağız." dedi. Sadettin Saran'ın stat dışında toplanan Fenerbahçe taraftarlarını selamlamasının ardından kendisini bekleyen araca bindiği görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    (1 )Siz (2) hayal (3) kurun :))) 4 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    top oyhayarak şampiyon olman zor ama şampiyon olacaksınız nasıl yani hakem yardımıylamı. nasıl. 1 1 Yanıtla
  • Kenan Yeşilyurt Kenan Yeşilyurt:
    olursun olursun 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
