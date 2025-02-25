İngiltere Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Chelsea, 27. hafta karşılaşmasında Southampton'u konuk etti. Müsabaka öncesinde ev sahibi takımı tribünleri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismini haykırdı.
Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto eden bir grup Chelsea taraftarı, takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu. Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce iki kez Chelsea'de görev yapan Jose Mourinho, İngiliz ekibinde 3 defa Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiliz taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Son Dakika › Spor › Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı - Son Dakika
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