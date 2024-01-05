Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kayseri Şampiyonu

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu 2023-2024 Sezonu OkulSpor Faaliyetleri Küçük Kızlar Futbolda Kayseri şampiyonu oldu.

Bu sezon 4 takımın katılımı ile oynanan Kayseri Okul Sporları Küçük Kızlar Futbol Müsabakalarında oynadığı üç maçı da kazanan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Bu başarısı ile Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde eden Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 15 takımın mücadele ettiği Yıldız Kızlar kategorisinde ise Kayseri üçüncüsü oldu.

Okullu Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası maçları ise Nisan ayının son haftasında Kayseri'de oynanacak. - KAYSERİ