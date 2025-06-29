Talas Belediyespor U15\'te de Türkiye Şampiyonu

Geçen yıl U14 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Talas Belediyespor takımı, bu yıl da U15'te şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Zonguldak'ta düzenlenen final grubu maçlarında rakiplerini tek tek saf dışı bırakan Talas Belediyesporlu gençler, finalde de Samsun Kadıköy'ü 4-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı takım, geçen yıl da U14 olarak yine Türkiye Şampiyonu olmuştu. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın "Şampiyon yine Talas Belediyespor. Kupa Zonguldak'tan Talas'a gelecek demiştik. Gençlerimiz bizi mahcup etmedi ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirveye çıktı. Samsun Kadıköy'ü 4-2 yenerek Türkiye Şampiyonu olan U15 takımımızı yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcularımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin" dedi. - KAYSERİ