Talas Belediyespor U16 Takımı İkinci Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Talas Belediyespor U16 Takımı İkinci Kez Şampiyon Oldu

Talas Belediyespor U16 Takımı İkinci Kez Şampiyon Oldu

2024 yılının Kayseri şampiyonu Talas Belediyespor U16 takımı, final maçında Kayseri Atletikspor'u penaltı atışlarıyla yenerek şampiyonluğu elde etti. Kulüp, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

12.02.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
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2024 yılının Kayseri şampiyonu olan U16 Talas Belediye spor takımı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak kupayı müzesine götürdü.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) düzenlenen törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri spor camiasından Özcan Senem, Talas Belediyespor U16 oyuncu ve teknik heyet katıldı.

Burada konuşan Mutlu Önal, Talas Belediyespor kulübünü yine şampiyon olmasından dolayı tebrik ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehrin tanınmış spor insanlarından Özcan Senem de oyuncuları ve teknik heyeti kutlayarak, madalya ve kupayı verdi.

Final maçında Kayseri Atletikspor'u penaltı atışlarıyla 4-3 yenerek kupaya uzanan Talas Belediyespor U-16 antrenörü Göksel Arsoy, "Başta onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve başkanımız Yunus İloğlu'nun bizlere verdiği destekler ile sporcu fabrikamız bir şampiyonluğa daha ulaştı. İlimizi Türkiye Şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başarılarından dolayı teknik heyet ve oyuncuları tebrik eden Talas Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Mustafa Yalçın ise "Çocuklarımıza emek veriyoruz ve onlarda bu emeklerin meyvelerini topluyorlar. Biz sizi destekliyoruz. Anne ve babalarınız da destekliyor. Devletimiz de destekliyor. Allah devlete zeval vermesin. Sizler de sıkı çalışarak bir disipline girdiniz. Sizler inşallah başarılı olarak yurtdışına giden paraların da sahibi olacaksınız. Hepinizi kutluyorum." şeklinde konuştu.

Talas Belediyesporlu genç futbolcular, 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talas Belediyespor U16 Takımı İkinci Kez Şampiyon Oldu - Son Dakika

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