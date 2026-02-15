U16 Gelişim Ligi 8. Grup: Talas Belediye: 1 Ankara Demirspor: 1

U-16 Gelişim Ligi 8. Grup'ta oynanan 16. hafta maçında TalasBelediyespor ile Ankara Demirspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer 2 Nolu
Hakemler: Şevki Dursun, Özge Özkul, Mustafa Berat Küçük
Talas Belediyespor: Cem Gönülaçar, Arda Erdoğan (Furkan Karahan Dk. 68), Ali Osman Yaşar (Efe Sivritepe Dk. 52), Talha Akcan, Celal Taşpınar, Asil Ocaklı (Yaşar Öncül Dk. 74), Berat Bayazıt (Tamer Ege Öksüz Dk 74), Aral Özdemir (Ali Mert Akkamış Dk. 52), Kuzey Durak, Akif Emre Çatalkaya (Yavuz Hakan Gülmüş Dk. 52), Mustafa Talha Kaya (Eymen Cengiz Dk. 74)
Ankara Demirspor: EmirKara, Muhittin Berk Özcan, Ahmet Yiğit Ceylar, Abdullah Batın Erdinç, Miraç Arda Yılmaz (Ali Yasin Ulusoy Dk. 86), Mert Varlı (Doğukan Bayındır Dk. 59), Berke Toprak, Koray Ayvalı, Ahmet Talha Metin (Göktürk Kızıltarla Dk. 78), Hidayet Emin Yılmaz (Emircan Akbeyaz Dk.78), Kerem Deniz Cesur
Goller: Yaşar Öncül (Dk. 80) (Talas Belediyespor), Berke Toprak (Dk. 49) (Ankara Demirspor) - KAYSERİ
