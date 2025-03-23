Talas personeli Kemikkıran Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

Talas personeli Kemikkıran Türkiye Şampiyonu oldu

Talas personeli Kemikkıran Türkiye Şampiyonu oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın spora ve sporcuya verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor.

23.03.2025 12:21  Güncelleme: 12:25
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın spora ve sporcuya verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak Şampiyonasına katılan Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran, yarışmanın makaralı yay W1 erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen 2025 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. 14 farklı kategoriden 60 sporcunun katıldığı şampiyonada iki gün süren çekişmeli yarışların ardından dereceye girenler açıklandı. Yarışmanın erkekler W1 açık kategorisinde birinciliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kulübü adına katılan Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran kazandı. Yarışmada Okçular Vakfı Spor Kulübünden Nihat Türkmenoğlu ikinciliği elde ederken, üçüncülüğü yine aynı kulüpten Yiğit Caner Aydın kazandı. Talas personeli Şehit Kemikkıran, geçen yıl düzenlenen aynı yarışmada üçüncü olarak adından söz ettirmişti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da başarılı sporcu Kemikkıran'ı makamında ağırlayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirmişti.

Öte yandan sonuçları değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kemikkıran'ın başarısından övgüyle bahsederek; "Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda erkek W1 açık kategorisinde Türkiye şampiyonu olan çalışma arkadaşımız Şehit Kemikkıran'ı tebrik ediyorum. Mesai arkadaşımız geçen yıl da aynı yarışmada üçüncü olarak bizlerin gururu olmuştu. Başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talas personeli Kemikkıran Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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