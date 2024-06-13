Talasgücü Belediyespor 2024-2025 Sezonunda 4. Grup'ta Mücadele Edecek - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor 2024-2025 Sezonunda 4. Grup'ta Mücadele Edecek

TFF 3. Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un yeni sezonda grubu ve rakipleri belli oldu. 2024-2025 Sezonu TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Talasgücü Belediyespor'un 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edeceği rakipler şu şekilde; 1926 Polatlı Belediyespor, Ağrı 1970 Spor, Bergama Sportif Faaliyet A.Ş, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, Edirnespor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalegücü Futbol SK, Mardin 1969 SK, Niğde Belediyespor, Orduspor 1967 A.Ş, Sebat Gençlikspor, Turgutluspor, Zonguldak Kömürspor A.Ş.

13.06.2024 15:47
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Talasgücü Belediyespor 2024-2025 sezonunda 4. Grup'ta mücadele edecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un yeni sezonda grubu ve rakipleri belli oldu. 2024-2025 Sezonu TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. TFF Yönetim Kurulu üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kuraya Talasgücü Belediyespor adına Kulüp Müdürü Sabri Gülmez katıldı. TFF 3. Lig'de sezon, 8 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Sezon Planlamaları ve Play-Off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecektir. Talasgücü Belediyespor'un 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edeceği rakipler şu şekilde;

1926 Polatlı Belediyespor, Ağrı 1970 Spor, Bergama Sportif Faaliyet A.Ş, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, Edirnespor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalegücü Futbol SK, Mardin 1969 SK, Niğde Belediyespor, Orduspor 1967 A.Ş, Sebat Gençlikspor, Turgutluspor, Zonguldak Kömürspor A.Ş. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor 2024-2025 Sezonunda 4. Grup'ta Mücadele Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor 2024-2025 Sezonunda 4. Grup'ta Mücadele Edecek - Son Dakika
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