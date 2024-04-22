Talasgücü Belediyespor, Artvin Hopaspor'u Son Saniyede Yendi - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, Artvin Hopaspor'u Son Saniyede Yendi

Talasgücü Belediyespor, Artvin Hopaspor\'u Son Saniyede Yendi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Artvin Hopaspor'u son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti. Maçta goller Hasan Türkyılmaz, Murat Karadeniz ve Berkay Özer'den geldi.

22.04.2024 16:44  Güncelleme: 16:47
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin 29. haftasında evinde oynadığı maçta Artvin Hopaspor'u son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Berk Sipahi, İsmail Çetin, Mevlüt Bozok

Talasgücü Belediyespor: Kenan Karademir, Enes Eliaçık, Ercan Çifci, Murat Karadeniz, Arda Belen, (dk. 76 Yusuf Sefa), Ramazan Taş, Ethem Balcı(dk. 76 Cihan Aydın), Canberk Soykuvvet, (dk. 63 Berkay Öztuvan), Hasan Türkyılmaz, (dk. 63Ertuğrul Yıldırım), Oğuzhan Turan, Muharrem Sahar, (dk. 76Muhammed Emir Yıldırım)

Artvin Hopaspor: Görkem Tugan, Berkay Özer, Furkan Yaşa, (dk. 65 Koray Yazıcı), Doğulan Ateş, Halil Emre, Murat Ulusoy, (dk. 87Berat Kartal), Ahmet Can Özer, Bartu Albay, Buğra Ali, (dk. 53 Çağatay Faik), Bedirhan Kolkoparan, (dk. 46Muhammet Gülcihan), Osman Topaloğlu, (dk. 46Kerim Acaralioğlu)

Goller: Hasan Türkyılmaz (dk. 13), Murat Karadeniz (dk. 90+5) (Talasgücü Belediyespor), Berkay Özer (dk. 69) (Artvin Hopaspor )

Sarı Kart: Berkay Özer (Artvin Hopaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, Artvin Hopaspor'u Son Saniyede Yendi - Son Dakika

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