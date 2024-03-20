Talasgücü Belediyespor'da Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi - Son Dakika
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Spor

Talasgücü Belediyespor'da Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi

Talasgücü Belediyespor\'da Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da defans oyuncusu Murat Demirezen ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

20.03.2024 09:32  Güncelleme: 09:38
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Talasgücü Belediyespor'da defans oyuncusu Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Ligin alt sıralarından kurtulabilmenin hesaplarını yapan sarı lacivertli ekipte, stoper futbolcu Murat Demirezen ile karşılıklı görüşerek yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sezon başı anlaşmış olduğum memleketimin takımı Talasgücü Belediyespor ile kendi isteğimle iki hafta önce fiilen bugün resmi olarak ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Talasgücü Belediyespor ailesine başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor'da Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi - Son Dakika

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