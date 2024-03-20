Talasgücü Belediyespor\'da Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi

Talasgücü Belediyespor'da defans oyuncusu Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi.
Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Ligin alt sıralarından kurtulabilmenin hesaplarını yapan sarı lacivertli ekipte, stoper futbolcu Murat Demirezen ile karşılıklı görüşerek yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sezon başı anlaşmış olduğum memleketimin takımı Talasgücü Belediyespor ile kendi isteğimle iki hafta önce fiilen bugün resmi olarak ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Talasgücü Belediyespor ailesine başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ
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Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 98-87 mağlup etmesine rağmen Son 16 Turu K Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, zorlu mücadele sonrasında takımını kutladı.
Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek son 3 takım yarın başlayacak play-off müsabakaları sonrası belli olacak. Gruplar belli olduktan sonra, play-off'lardan gelecek 3 takım final maçları sonrası Avrupa Şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünden geçirildi.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olmasının ardından sahaya giren ve futbolculara saldıran 12 taraftar, gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında maskeli olan ve korner direğiyle saldıranlar da bulunuyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 545 dairenin anahtarı, Başkan Muhittin Böcek ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından hak sahiplerine törenle teslim edildi. Törende yapımı tamamlanan Güneş Mahallesi Camii de ibadete açıldı.
Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erenler Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı. Şengül, yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini, afet bilincinin yaygınlaşması adına ilçeye 'Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi' kuracaklarını, Erenler Belediyesi Yardımlaşma Vakfı açacaklarını ve bir özel hastane kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca, gençlerin vakit geçirebileceği spor alanlarının sayısını arttıracaklarını ve bazı aile sağlığı merkezlerinin yenileneceğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, Türkiye'nin son 22 yılda spor devrimi yaşadığını belirtti ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda olduğunu söyledi.
Eski milli futbolcu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti.
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