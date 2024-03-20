Talasgücü Belediyespor\'da Murat Demirezen ile sözleşme feshedildi

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, seçim çalışmalarında projelerini anlattı

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erenler Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı. Şengül, yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini, afet bilincinin yaygınlaşması adına ilçeye 'Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi' kuracaklarını, Erenler Belediyesi Yardımlaşma Vakfı açacaklarını ve bir özel hastane kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca, gençlerin vakit geçirebileceği spor alanlarının sayısını arttıracaklarını ve bazı aile sağlığı merkezlerinin yenileneceğini söyledi.