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Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1.Grup'ta Play-off hedefliyor - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1.Grup'ta Play-off hedefliyor

TFF 3. Lig 1.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için hedefini belirledi. Başkan Yunus İloğlu, takıma yapılacak takviyelerle Play-off grubuna kalmayı hedeflediklerini açıkladı.

Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1.Grup\'ta Play-off hedefliyor
27.12.2023 - 09:22,
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TFF 3. Lig 1.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için hedefini belirledi. Başkan Yunus İloğlu, hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı maratonunu 16 puanla tamamlayan Talasgücü Belediyespor, hedefini Play-off olarak belirledi. 14 hafta süren ilk yarıyı değerlendiren sarı lacivertli kulübün başkanı Yunus İloğlu, takıma gerekli takviyelerin yapılacağını da söyledi.

Başkan İloğlu açıklamasında, "Ligin ilk yarısında arzu ettiğimiz puan hedefinin gerisinde kaldık. Hesabımıza göre en az 6 puan daha alabilmeliydik. Ancak ilk sezonumuz olmasından ötürü bu kayıpları normal görüyoruz. Tabi ki iki de önemli sakatlık verdik. Bunları lig içerisinde aradık. Bir futbolcumuz, ligin ikinci yarısında aramıza katılacak ancak diğer bir oyuncumuz sezonu kapattı. Hal böyle olunca takıma takviye yapmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısı için 3-4 transfer yaparak gücümüze güç katacağız. Sezon sonu itibariyle ise Play-Off grubuna kalmayı hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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