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Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya Tarsus İdman Yurdu maçıyla başlıyor - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya Tarsus İdman Yurdu maçıyla başlıyor

Türkiye 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya Tarsus İdman Yurdu ile yapacağı maçla başlayacak. Takım, rakibini yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya Tarsus İdman Yurdu maçıyla başlıyor
20.01.2024 - 14:54,
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Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ikinci yarının ilk maçına sahasında Tarsus İdman Yurdu ile çıkacak.

Türkiye 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya hazır. Ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 16 puan toplayarak 11. sırada yer alan sarı lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Ligin son sırasında bulunan rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Talasgücü Belediyespor'da moraller yerinde.

21 Ocak Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak müsabaka saat 14: 00'de başlayacak. Maçı Sercan Yılmaz, Berkay Salman, Hakan Dursun hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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