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Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı

31.12.2021 09:41
Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı

Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta rakip filelere 24 gol attı.

Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta rakip filelere 24 gol attı. Atılan 24 gole 10 oyuncu imza attı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor ilk yarıda grubun en çok gol atan takımı oldu. Rakip filelere 24 gol atan sarı lacivertli takımın en golcü ismi Muhammet Özdemir oldu. Talasgücü Belediyespor'un attığı 24 golün 10'ünü Muhammet Özdemir atarken, 2'şer golle Muzaffer İlhan, Muhammed Sak, Ramazan Taş, Emrah Turan, 1'şer Doğukan Çevik, Tayfun Yanar, Osman Buğra Uysal, Berkay Yılmaz, Canberk Soykuvvet attı. 1 golü ise rakip takımlar kendi kalesine attı.

10 Gol - Muhammet Özdemir

2 Gol - Muzaffer İlhan, Muhammed Sak, Ramazan Taş, Emrah Turan

1 Gol - Doğukan Çevik, Tayfun Yanar, Osman Buğra Uysal, Berkay Yılmaz, Canberk Soykuvvet - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı
Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı

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Muhammet Özdemir, Muzaffer İlhan, Ramazan Taş, Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor ilk yarıda 24 gol attı - Son Dakika
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