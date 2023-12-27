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Talasgücü Belediyespor İlk Yarıda 5 Maç Kazandı - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor İlk Yarıda 5 Maç Kazandı

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında 5 maç kazandı. Sarı lacivertliler, kazandıkları bütün maçları iç sahada kazandı.

Talasgücü Belediyespor İlk Yarıda 5 Maç Kazandı
27.12.2023 - 09:21,  Güncelleme: 09:22
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TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor ligin ilk yarısında 5 maç kazandı. Sarı lacivertliler kazandıkları bütün maçları iç sahada kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 16 puanla 11. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor, oynadığı 14 maçta 1 beraberlik 8 yenilgi alırken 5 kez de kazanan taraf oldu. Sarı lacivertliler, kazandığı maçların tamamını sahasında kazandı. Deplasmanda galibiyet sevinci yaşamayan Talasgücü Belediyespor 1 beraberlik aldı.

Talasgücü Belediyespor'un ilk yarıda kazandığı maçlar ise şu şekilde;

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Mardin 1967

4.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Gümüşhanespor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Edirnespor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-0 Karabük İdman Yurdu

15.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-0 Malatya Arguvanspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor İlk Yarıda 5 Maç Kazandı - Son Dakika
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