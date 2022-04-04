Şampiyon Talasgücü Belediyespor - Son Dakika
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Şampiyon Talasgücü Belediyespor

04.04.2022 12:46
Şampiyon Talasgücü Belediyespor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Alacağı bir galibiyetle şampiyonluğu garantileyecek olmanın verdiği avantajla Kadir Has Yan Sahada Ürgüpspor'u ağırlayan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. En yakın takipçisi Kayseri Emar Grup'un da Elbistanspor'a yenilmesiyle birlikte aradaki puan farkını 6'ya çıkartan sarı-lacivertliler sezonun bitimine bir hafta kala grup birinciliğini garantileyerek adını play-offlara yazdırdı. Son maçlar öncesi lider Talasgücü Belediyespor'un 44, ikinci sıradaki Kayseri Emar Grup'un 38 puanı bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor onursal başkanı Mustafa Yalçın'ın da tribündeki yerini alarak maçı heyecanla izledi. Maç sonu sahaya inerek futbolcular ve teknik heyetle birlikte şampiyonluk coşkusuna eşlik eden Başkan Yalçın, hedeflerinin play-offlarda da aynı başarıyı tekrar ederek 3. lige yükselmek olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Şampiyon Talasgücü Belediyespor
Şampiyon Talasgücü Belediyespor

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Amatör Lig, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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