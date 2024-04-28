Talasgücü Belediyespor Takım Kaptanı İbrahim Öztürk Ameliyat Oldu

Spor

Talasgücü Belediyespor'un takım kaptanı İbrahim Öztürk ameliyat oldu.

TFF 3 .Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'da ligin 27. haftasında Kayseri'de oynanan 52 Orduspor FK maçının 34. dakikasında sakatlanan İbrahim Öztürk dün ameliyat oldu. Sağ ayak ön çapraz, yan çapraz ve menisküs ameliyatı olan tecrübeli oyuncu; 6-8 ay sahalardan uzak kalacak. İstanbul'da başarılı bir operasyon geçen İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor forması ile 9 maçta forma giydi. Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Tüm liglerde şampiyonluk yaşayan tek oyuncumuz olan, kaptanımız İbrahim Öztürk, başarılı bir operasyon geçirdi. Büyük kaptanımıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ