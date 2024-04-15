Talasgücü Belediyespor'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 10. golünü kaydetti.
TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor ile 2-2 berabere kaldı. Zorlu deplasmandan 1 puanla dönerek haftayı 1 puanla kapatan sarı-lacivertli takım 28 puana ulaştı. Küçükçekmece Sinopspor karşısında sahaya on birde çıkan golcü oyuncu Taylan Özgün karşılaşmanın 32.dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Küçükçekmece Sinopspor attığı golle bu sezonki 10.golünü atan Taylan Özgün üst üst iki maçta gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligde 10 gole ulaşan Taylan Özgün takımın en golcü ismi konumunda. 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Gümüşhanespor, Edirnespor, Karabük İdman Yurdu, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu (2), 52 Orduspor FK ve Küçükçekmece Sinopspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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