Talasgücü Belediyespor'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 9. golünü kaydetti - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 9. golünü kaydetti

Talasgücü Belediyespor\'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 9. golünü kaydetti

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor evinde 52 Orduspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Taylan Özgün, oyuna girdikten sonra attığı golle ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

09.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:21
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Talasgücü Belediyespor'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 9. golünü kaydetti.

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor evinde 52 Orduspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler 7.dakikada bulduğu 2 golle 1 puanı hanesine yazdırdı. 52 Orduspor FK karşısında yedek olarak başlayan Taylan Özgün ikinci yarının 55.dakikada Ertuğrul Yıldırım'ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 10.dakikada sonra takımının ilk golünü atan Taylan Özgün ligdeki gol sayısını 9'a çıkarttı. Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Taylan Özgün takımın en golcü ismi konumunda.

25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Gümüşhanespor, Edirnespor, Karabük İdman Yurdu, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu (2) ve 52 Orduspor FK karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 9. golünü kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor'un golcüsü Taylan Özgün ligdeki 9. golünü kaydetti - Son Dakika
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