Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan

19.04.2022 13:41
Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan

Talasgücü Belediyespor, Play-Off ilk maçında yarın Mersin'de Arguvan Belediyespor ile oynayacak.

Talasgücü Belediyespor, Play-Off ilk maçında yarın Mersin'de Arguvan Belediyespor ile oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge Play-Off grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor ilk maçına yarın Malatya temsilcisi Arguvan Belediyespor önünde çıkacak. Play-Off'lara BAY olarak başlayan Kayseri temsilcisi yarın oynayacağı ilk maçını kazanarak 3. Lig yolunda avantaj sağlamak istiyor. Sarı lacivertli takım bugün yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Talasgücü Belediyespor'da zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Arguvan Belediyespor maç saati 15.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Deniz Kükrek düdük çalacak. Kükrek'İn yardımcılıklarını Ahmet deveci ve Ahmet Fındık yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Emir Yolcu. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan
Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan

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Amatör Lig, Play Off, Kayseri, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor'un rakibi Arguvan - Son Dakika


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