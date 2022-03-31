Talasgücü kazanırsa gruptan çıkacak - Son Dakika
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Talasgücü kazanırsa gruptan çıkacak

31.03.2022 15:19
Talasgücü kazanırsa gruptan çıkacak

Talasgücü Belediyespor, bu hafta sahasında oynayacağı Ürgüpspor maçını kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

Talasgücü Belediyespor, bu hafta sahasında oynayacağı Ürgüpspor maçını kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, grup maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala sahasında Ürgüpspor ile karşılaşacak. En yakın rakibinin 3 puan önünde bulunan sarı lacivertliler, sahasında oynayacağı bu maçı kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, "Birbirinden zorlu müsabakalar oynayarak bugünlere geldik. Uzun süre liderliği bırakmadık. Grup maçlarının tamamlanmasına 2 hafta kala bunu bırakmaya niyetimiz yok. Sahamızda kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Talasgücü kazanırsa gruptan çıkacak

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Amatör Lig, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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