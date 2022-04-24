Talasgücü'nde Halil Aslan görevi bırakıyor - Son Dakika
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Talasgücü'nde Halil Aslan görevi bırakıyor

24.04.2022 09:23
Talasgücü'nde Halil Aslan görevi bırakıyor

Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, Play-Off maçlarında istediklerini alamadıklarını ifade ederek Kayseri halkından özür diledi ve helallik istedi.

Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, Play-Off maçlarında istediklerini alamadıklarını ifade ederek Kayseri halkından özür diledi ve helallik istedi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Play-Off maçlarında başarılı olamadı ve Türkiye 3. Ligi'ne yükselemedi. Mersin'de oynanan Play-Off maçlarında mağlup olan sarı lacivertli ekipte antrenör Halil Aslan, Kayseri halkından özür dileyerek helallik istedi. Antrenör Halil Aslan, "Mersin'de gruptan rahat çıkacağımızı düşündük. Ama 18 maçta yaşamadığımız olayları yaşadık. Bir maçta 2 kırmızı kart, çok saçma goller yedik. Hatalar zinciridir, hepimiz hatalıyız. Kayseri halkından, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Yapamadık, beceremedik. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

Görevi bırakacağını söyleyen Antrenör Halil Aslan, "7 yıldır bu kulüpteyim. Hiçbir gün futbol dışı hiçbir işe girmedik ve bu kulübü bulaştırmadık. Allah'a çok şükür alnımız ak. Bu takım çıksa da çıkmasa da 'son sezonum' demiştim. Eğer başkan da müsaade ederse ben artık yoruldum. Bırakacağım" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

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Halil Aslan, Play Off, Kayseri, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü'nde Halil Aslan görevi bırakıyor - Son Dakika


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