Talasgücü'nde Muharrem Sahar A takımda - Son Dakika
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Talasgücü'nde Muharrem Sahar A takımda

06.07.2022 17:33
Talasgücü'nde Muharrem Sahar A takımda

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor U18 takımının golcüsü Muharrem Sahar ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor U18 takımının golcüsü Muharrem Sahar ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan Talasgücü Belediyespor, alt yapısından yetişen Muharrem Sahar ile anlaştığını duyurdu. Talasgücü Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Alt yapımızdan yetişen ve geçtiğimiz yıl U-18 takımımızda kaptanlık yaparak 32 kez gol atan genç kanat oyuncumuz Muharrem Sahar A takımımızda. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü'nde Muharrem Sahar A takımda - Son Dakika

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