Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım - Son Dakika
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Spor

Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Yapılan anlaşmada oyuncunun yıllık maaşı, business sınıfı uçak bileti, kira desteği ve daha birçok detay yer alıyor. İşte o maddeler...

28.01.2025 11:20
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Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferini açıklarken, yıldız oyuncunun kontratının detayları da ortaya çıktı.

Anderson Talisca ve Fenerbahçe arasında imzalanan anlaşmada yıldız oyuncu için business uçak biletleri, kira desteği, dev yıllık maaşı gibi ayrıntılar da belli oldu.

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Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul'da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi." açıklamasını yapmıştı.

İşte Talisca'nın sözleşme detayları;

  • Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro
  • 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro
  • Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı
  • 2024 model lüks VİP araç
  • Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti
  • 400 bin dolar değerinde kira desteği
  • Çocuklarının tüm eğitim masrafı
Talisca\'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

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Son Dakika Spor Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • Because 67:
    fenerbahce kulübüne gidipde 15 binlik ev kirami 1 ay ödeyemedim destek istiyorum desen yaka paça dışarı atilirsin. aylık 400 bin dolarlık kira yardımı vay anasını vayyyy 245 1 Yanıtla
  • hüseyin solmaz:
    bir Fenerbahçe'li olarak yuh diyorum, bunlar bilinenler, takımın %51 hissesini de verselerdi bari 230 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    vay anam vay sanki ronaldo ammada abartti fenerbahce ali kocun gozünü hirs burumuş cebinden ciksaydi boyke yaparmiydi verrirmiydi bu parayi 179 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    E bu adamın skinde değil ki Fener, parayı yalamaya gelmiş:) 160 4 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    MALİYE BİR ŞEKİLDE, F.BAHÇEİ ARAŞTIRMALI, NERDEYSE 10 MLYR TL ÜZERİ BORCU VAR .AMA GELİR YOK. EĞER F.BAHÇE BU YAPISI İLE İTALYAN KULÜBÜ OLSAYDI, KESİNLİKLE 1 ALT LİGE DÜŞÜRÜLÜRDÜ. 153 9 Yanıtla
  • Emirhan Uslu:
    Korkunç bir hata bu kadar para verilmemeliydi. 155 5 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    fenerbahçe'nin başına ne gelirse hep başarısızlığı örtmek için yaptıkları sansasyonel transfer harcamaları yüzünden gelecektir 122 6 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Adam gene insaflı davranmış. 2025 model vip araç yerine menerime külfet olmasın diye 2024 model vip araç istemiş. Alkışlanacak Hareket. Adamsın anderson diye yazılır talisca diye okunur 118 4 Yanıtla
  • Erol AY:
    İkinci Mesut Özil vakası olmasın?Sonra koymayın Talisca'yı. 100 4 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    çok istedik Türk futbolu olarak böyle birini Allah iyi etsin belamizi Bulduk.?????? 83 5 Yanıtla
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