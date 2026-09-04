Talisca'nın yeni adresi Al Jazira, 94 numaralı formayla imzayı attı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile sözleşme imzaladı. Kulüp, imza töreninden fotoğraf paylaşarak 94 numaralı formayla anlaşmayı duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından futbolcu için gerçekleştirilen imza töreninden fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşında "Yeni 94 numaramız Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme imzalandı." denildi.
Talisca, Fenerbahçe'de oynadığı 18 ayda 75 maçta 44 gol kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Talisca'nın yeni adresi Al Jazira, 94 numaralı formayla imzayı attı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?