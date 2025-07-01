Tammy Abraham İstanbıl\'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

18.00'DE İSTANBUL'A İNECEK

Beşiktaş'ın yeni forvet transferi Tammy Abraham, imza için İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, forvet hattı için dünya çapında ses getirecek bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi AS Roma forması giyen İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere. Kulüpten yapılan açıklamada Abraham'ın uçaktan bir videosu paylaşıldı ve 'Geliyor' ifadeleri kullanıldı. Nijerya asıllı İngiliz golcünün uçağı TSİ 18.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek.

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Beşiktaş ve Roma, 27 yaşındaki yıldız golcünün zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda el sıkıştı. Transfer planına göre; siyah-beyazlılar ilk etapta 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek, ardından 2025 yazında 13 milyon Euro+bonuslar karşılığında oyuncunun bonservisini alacak.

Kariyerinde Chelsea, Aston Villa ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Abraham, özellikle Roma'daki ilk sezonunda sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken golcülerinden biri olmuştu. Beşiktaş, bu transferle hem gol yollarında güç kazanmayı hem de uluslararası alanda ses getirmeyi hedefliyor.