Taner Taşkın: "Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır" - Son Dakika
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Taner Taşkın: "Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır"

24.04.2022 16:12

- Taner Taşkın: "Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır" Menemenspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Dört haftamız var. İki içeride, iki dışarıda oynayacağız.

- Taner Taşkın: "Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır"

ANKARA - Menemenspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Dört haftamız var. İki içeride, iki dışarıda oynayacağız. Biz böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Taner Taşkın şunları dedi:

"Hamdolsun bugün bu sıcak havada böyle bir galibiyet yaşadık, şükürler olsun. Üç haftadan beri galip gelemiyorduk. Morallerimiz bozuktu. 10 haftalık yenilmezlik serimiz vardı. Ondan sonraki 3 maçı kaybetmiştik. Ben bugün oyuncularımdan iyi bir dönüş istiyordum. Rabbime şükürler olsun bugün bunu başardık. Normal şartlarda 41 puanla ligi garantilemiş olman lazım. Fakat alttaki takımların yukarı doğru çıkış yapmaları barajı yükseltti. Dört haftamız var. İki içeride, iki dışarıda oynayacağız. Biz böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır."

Taner Taşkın: Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır
Taner Taşkın: Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır
Taner Taşkın: Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır
Taner Taşkın: Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taner Taşkın: "Böyle oynadığımız sürece arzu ettiğimiz puanlar mutlaka hanemize yazılacaktır" - Son Dakika
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