Taner Taşkın: "Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" - Son Dakika
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Taner Taşkın: "Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz"

08.10.2022 16:06

- Taner Taşkın: "Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" Boluspor beraberliği ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bir dahaki maçlar inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

- Taner Taşkın: "Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz"

ANKARA - Boluspor beraberliği ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bir dahaki maçlar inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1.Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Bolusporla 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücün'de maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taner Taşkın, "Galip gelmek istiyorduk. Rakibimizin kaleye attığı üç tane şut bir tanesi maalesef gol olmuş. Ceza sahası içindeki topun bizde kalması her şey bizim lehimize. Sağdan denedik soldan denedik ama karşımızda 11 kişi ciddi defans yapan bir takım vardı. Ben bugün takımın almış olduğu puandan gerçekten memnunum. Hiç pozisyon vermeden puan aldılar. Bence iyi yoldayız, bunu gördük. Bir dahaki maçlar inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Boluspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taner Taşkın: "Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" - Son Dakika
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