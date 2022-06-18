Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri - Son Dakika
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Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

18.06.2022 13:32
Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktörü belirlemek istiyor. Okan Buruk ve Marco Rose'nin ismi ön planda gibi dururken, yönetim taraftarın çağrısına kulak verdi ve rotayı Fatih Terim'e çevirdi.

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, yeni teknik direktörü belirlemek adına yoğun bir mesai harcıyor. Domenec Torrent ile yakın zamanda yolları ayıracak olan sarı kırmızılı ekibin yeni hocasının kim olacağı merak konusu oldu.

FATİH TERİM SESLERİ

Teknik direktörlük koltuğu için en büyük adaylar Marco Rose ve Okan Buruk gibi gözüküyordu. Ancak usta spiker ve spor yazarı Sabri Ugan'ın sosyal medya hesabında yazdıkları rotanın Fatih Terim'e çevrildiğini kanıtlar nitelikte oldu.

"YOL İŞARETLERİ FATİH TERİM'İ GÖSTERİYOR"

Sabri Ugan sosyal medya hesabından: "Galatasaray'da yol işaretleri Fatih Terim'i gösteriyor… Bakalım." ifadelerini kullandı. Buna ek olarak gelen yorumlara ise: "Saat 09.08'de Galatasaray'ı bilen, tanıyan bir dostum mesaj attı. Kırk yılda bir böyle haber verir, yüzde 99 doğru çıkar. Paylaşımın sebebi budur." şeklinde cevap verdi. Bu paylaşım sosyal medyada fazlasıyla yankı uyandırdı.

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Son Dakika Spor Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri - Son Dakika
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