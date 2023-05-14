Taraftar Messi'yi yuhaladı, PSG gol şovu yaptı! - Son Dakika
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Taraftar Messi'yi yuhaladı, PSG gol şovu yaptı!

Taraftar Messi'yi yuhaladı, PSG gol şovu yaptı!

14.05.2023 00:48

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG, sahasında Ajaccio ile mücadele etti. Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazanırken yıldız futbolcu Messi yuhalandı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, sahasında Ajaccio'yu 5-0 yendi. Mücadeleye ilk 11 de başlayan yıldız futbolcu Messi yuhalandı.

FARKLI KAZANDILAR

Maçta PSG'ye galibiyeti getiren golleri 22'de Fabian Ruiz, 33'te Hakimi, 47 ve 54'de Mbappe ile 73'te Youssoud kendi kalesine kaydetti. Öte yandan maçın 77. dakikasında PSG'den Hakimi, Ajaccio'dan da Mangani kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Farkla boğdular! Messi'nin yuhalandığı maçta PSG'den gol şov

MESSİ YUHALANDI

PSG taraftarı, 2 hafta kadro dışı cezası alan, ardından affedilen Lionel Messi'yi yine yuhaladı. Ajaccio maçının kadrosuna alınan Messi'nin ismi statta anons edilince tribünlerden büyük bir uğultu koptu. Taraftarlar, Messi topu her ayağına aldığında yuhaladı.

Farkla boğdular! Messi'nin yuhalandığı maçta PSG'den gol şov

PSG, ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bu sonuçla puanını 81'e yükselterek en yakın rakibine 6 puan fark atan PSG, emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Ajaccio ise 23 puanda kaldı.

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Son Dakika Spor Taraftar Messi'yi yuhaladı, PSG gol şovu yaptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar Messi'yi yuhaladı, PSG gol şovu yaptı! - Son Dakika
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