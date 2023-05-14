Taraftar Messi'yi yuhaladı, PSG gol şovu yaptı!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, sahasında Ajaccio'yu 5-0 yendi. Mücadeleye ilk 11 de başlayan yıldız futbolcu Messi yuhalandı.

FARKLI KAZANDILAR

Maçta PSG'ye galibiyeti getiren golleri 22'de Fabian Ruiz, 33'te Hakimi, 47 ve 54'de Mbappe ile 73'te Youssoud kendi kalesine kaydetti. Öte yandan maçın 77. dakikasında PSG'den Hakimi, Ajaccio'dan da Mangani kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

MESSİ YUHALANDI

PSG taraftarı, 2 hafta kadro dışı cezası alan, ardından affedilen Lionel Messi'yi yine yuhaladı. Ajaccio maçının kadrosuna alınan Messi'nin ismi statta anons edilince tribünlerden büyük bir uğultu koptu. Taraftarlar, Messi topu her ayağına aldığında yuhaladı.

PSG, ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bu sonuçla puanını 81'e yükselterek en yakın rakibine 6 puan fark atan PSG, emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Ajaccio ise 23 puanda kaldı.