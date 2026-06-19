Taraftardan Millilere Moral Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftardan Millilere Moral Desteği

19.06.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, Paraguay maçı öncesi otel önünde bekleyen taraftarlar tarafından desteklendi.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na otel önünde bekleyen taraftarlar destek verdi.

Millilerin konakladığı otel önünde toplanan 100'ün üzerinde taraftar, uzun süre A Milli Futbol Takımı'nın antrenmandan dönüşünü bekledi.

Ay-yıldızlı ekibin otobüsünün otele gelmesiyle birlikte tezahüratlara başlayan taraftarlar, takıma desteklerini göstererek Paraguay maçı öncesinde futbolculara moral verdi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımın otele girmesinin ardından otel girişine gelerek kendilerini bekleyenlerle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Paraguay, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftardan Millilere Moral Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

09:33
Aziz Yıldırım’dan Topuk Yaylası’na baskın Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:24
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:49:19. #7.12#
SON DAKİKA: Taraftardan Millilere Moral Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.