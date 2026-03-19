UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da Victor Osimhen, maç başında Konate ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.
Mücadelenin 8. dakikasında, Liverpool'un savunma oyuncusu Konate'yle girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Nijeryalı yıldız bileğini tuttu. Acı içinde yerde kalan golcü oyuncunun koluna sargı yapıldı. Osimhen'in maçın devamında kolunu hiç oynatamadığı görüldü.
Durumu iyi görünmeyen Osimhen'in performansında da düşüş yaşandı. Maçı izleyen Galatasaray taraftarları "Osimhen takımı 10 kişi bıraktı" yorumları yaptı. Hareket kabiliyeti kısıtlanan Victor Osimhen, kenara devam etmek istediğini işaret edince ilk yarıyı tamamladı.
Son Dakika › Spor › Taraftarı korkutan görüntü! Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?