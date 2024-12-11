Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin bu sezon beklenen verimi alamadığı Sebastian Szymanski'ye İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu. Fiorentina, skor üretmekte zorlanan ve taraftarın eleştirisine maruz kalan Szymanski için, Fenerbahçe'nin Bilbao ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.

11.12.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon harikalar yaratan fakat bu sezon hücum hattında bekleneni bir türlü veremeyen Sebastian Szymanski'ye talip çıktı.

TARAFTAR BEĞENMİYOR

Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Szymanski, gol yollarındaki etkisini kaybedince sarı lacivertli taraftarın tepkisini çekmişti. Son haftalarda yaşadığı düşüşün ardından formasını kaptıran Polonyalı oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin Bilbao ile oynayacağı maça Szymanski'yi izlemesi için temsilci gönderme kararı aldı.

Taraftarın sabrını taşıran Szymanski\'ye talip çıktı

Sebastian Szymanski, Athletic Bilbao, İtalya Serie A, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • erkan zengin:
    hiç düşünmeden hemen yollayın 7 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizin Gibi Boş Oyuncu Maalesef Akşam Bilbao Kyckk 2 2 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Fenerbahçe de bu sezon tek iyi oynayan vardı oda Ferdi onuda satıp rüya takımı oluşturdu acunkoç 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA BU ALI KOÇ UN GIRTLAGINA SARILDIGI SELAHATTİN BAKI NIN FLORYANIN KALBINDEN SOKUP ALDIĞI FUTBOLCU DEGIL MI, BEN UNUTMUSUM DA 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis’te bir araya geldi CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.