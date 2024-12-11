Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon harikalar yaratan fakat bu sezon hücum hattında bekleneni bir türlü veremeyen Sebastian Szymanski'ye talip çıktı.
Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Szymanski, gol yollarındaki etkisini kaybedince sarı lacivertli taraftarın tepkisini çekmişti. Son haftalarda yaşadığı düşüşün ardından formasını kaptıran Polonyalı oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin Bilbao ile oynayacağı maça Szymanski'yi izlemesi için temsilci gönderme kararı aldı.
Son Dakika › Spor › Taraftarın sabrını taşıran Szymanski'ye talip çıktı - Son Dakika
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