Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4\'te Galatasaray taraftarını yıkan an

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya temsilcimiz Galatasaray'ın 90+4'te kaçırdığı gol damga vurdu.
Mücadeleye 5 dakika uzatma eklenirken Galatasaray, 90+4'te mutlak bir gol şansı yakaladı. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gabriel Sara'nın şutunda kaleci Jan Oblak, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta geç kalan Eren Elmalı, topu boş kaleye yuvarlayamadı.
Bu kaçan net pozisyon sonrası Galatasaraylı futbolseverler hem Gabriel Sara'ya hem de Eren Elmalı'ya eleştirilerde bulundu. Bazı taraftarlar, Sane'nin şut yerine bomboş durumdaki Eren Elmalı'ya pas vermesi gerektiğini savunurken, bazı taraftarlar da dönen topta hareket etmekte yavaş kalan Eren Elmalı'yı eleştirdi.
