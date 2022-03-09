Taraftarlar maç sonunda oyuncuyu darp etti - Son Dakika
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Taraftarlar maç sonunda oyuncuyu darp etti

09.03.2022 10:51
Taraftarlar maç sonunda oyuncuyu darp etti

Karabük U-16 Futbol Ligi'nde 5000 Evlerspor-Aydınlıkevler GSK maçının sonunda Aydınlıkevler GSK oyuncusu maç sonu rakip takım taraftarları tarafından darp edildi.

Karabük U-16 Futbol Ligi'nde 5000 Evlerspor-Aydınlıkevler GSK maçının sonunda Aydınlıkevler GSK oyuncusu maç sonu rakip takım taraftarları tarafından darp edildi.

U-16 Futbol Ligi'nin 4. haftasında 5000 Evler Futbol Sahası'nda oynanan 5000 Evlerspor - Aydınlıkevler GSK maçı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmadan sonra Aydınlıkevler GSK oyuncusu Ahmetcan Yaşar evine gitmek isterken 10-15 kişilik bazı 5000 Evlerspor taraftarları tarafından darp edildi. Darp edenlerden bazılarının kesici alet taşıdığı da iddia edildi. Olayın ardından Ahmetcan Yaşar, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldı.

İki ekibin daha önce farklı branşlarda karşılaştığı ve benzer olayların yaşanma ihtimali olmasına rağmen karşılaşmada polis ekiplerinin olmaması dikkat çekti. Aydınlıkevler GSK A takımı bugün saat 16.30'da Safranbolu Sentetik Saha'da 5000 Evlerspor ile karşılaşacak. Karşılaşmada sahanın güvenlik zaafına müsait olması sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınması bekleniyor. - KARABÜK

Taraftarlar maç sonunda oyuncuyu darp etti
Taraftarlar maç sonunda oyuncuyu darp etti

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Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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