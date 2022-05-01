Taraftarlardan hakeme büyük tepki - Son Dakika
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Taraftarlardan hakeme büyük tepki

01.05.2022 21:21
Taraftarlardan hakeme büyük tepki

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında hakem Mert Güzenge'nin yönettiği A. Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar ve oyuncular alınan kararlara sert tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında hakem Mert Güzenge'nin yönettiği A. Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar ve oyuncular alınan kararlara sert tepki gösterdi. Bazı taraftarlar sinirlerine hakim olmadı sahaya yabancı materyaller fırlattı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği maçını İstanbul bölgesinden hakem Mert Güzenge yönetti. Maçın ilk yarısında Gençlerbirliği oyuncularından Barış Alıcı 26'ıncı dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Denizlispor taraftarları gol beklerken hakemin aldığı kararlara sinirlenerek saha içerisine çakmak, bozuk para ve benzeri yabancı materyaller fırlattı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya inmek istediği sırada görevliler tarafından engellendi. Görevlilerin engellediği taraftarlar arasında arbede çıktı. Hakemler görevliler eşliğinde içeri geçerken taraftarlar hakeme sinkaflı kelimeler kullandı.

"Bize yapılan faulü hakem çalmak üzereyken devam ettirdi"

Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'de hakemin aldığı kararın doğal olduğunu belirterek, "Birinci yediğimiz golde de bize yapılan faulü hakem çalmak üzereyken devam ettirdi. Yerde yatan oyuncumuz varken golü yedik. Maalesef böyle durumlarda hakemlerin de bazen takdir hakları doğal olarak oluyor tabii" dedi. - DENİZLİ

Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki
Taraftarlardan hakeme büyük tepki

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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 1 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 1 Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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