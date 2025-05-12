Tarih bile belli! İşte Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlama planı

Kayserispor ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa dahi 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan sarı kırmızılılarda planlar netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özel tarih olarak 25.05.2025 belirlendi. Öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Kayserispor maçına getirilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı'da olacak. Buradaki organizasyon için futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Yenikapı'ya geçecek. Kutlama biletleri cüzi rakama satılacak ve buradan da kulübe gelir elde edilecek.

Geçen sene Mauro Icardi'yi İstanbul gökyüzüne yansıtan Galatasaray, bu defa 5 yıldızı öne çıkaracak. Rakiplere göndermelerin de yer alacağı ışık, lazer şovların yanı sıra önemli sürprizler de olacak.