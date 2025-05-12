Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı - Son Dakika
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Spor

Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

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Galatasaray, 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs'ta büyük bir organizasyonla kutlamayı planlıyor. Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen ve Kayserispor ile 18 Mayıs'ta oynayacak olan sarı kırmızılılar, beraberlikle dahi şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Galatasaray'ın kutlama planı...

12.05.2025 16:25
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Kayserispor ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa dahi 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan sarı kırmızılılarda planlar netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özel tarih olarak 25.05.2025 belirlendi. Öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Kayserispor maçına getirilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı'da olacak. Buradaki organizasyon için futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Yenikapı'ya geçecek. Kutlama biletleri cüzi rakama satılacak ve buradan da kulübe gelir elde edilecek.

Geçen sene Mauro Icardi'yi İstanbul gökyüzüne yansıtan Galatasaray, bu defa 5 yıldızı öne çıkaracak. Rakiplere göndermelerin de yer alacağı ışık, lazer şovların yanı sıra önemli sürprizler de olacak.

Tarih bile belli! İşte Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlama planı

Kayserispor, Galatasaray, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erhan Başer:
    kutlama kadı köyden görün diye Yenikapı da yapılacak.5 yıldızın inişi 65 9 Yanıtla
  • Fatih uzala:
    fetönün 5 inci yıldızı hayırlı olsun.... 11 62 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Para mara vermeyin bizde taraftarı fanatiği belki de ama adamlar Ahmet kutucu, jelert cuesta vb gibilere on milyonlarca lirayı peşkeş çeksin diye, Avrupa'da köy takımlarına elenilsin diye para verilmez akıllı olun, belki yönetim de biraz akıllanır.. 25 29 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    YAKIŞIR ASLANIMA. 38 5 Yanıtla
  • Elvan4493:
    Allah razı olsu Ali Koç. en büyük görünmeyen sponsorumuz Koç Holding 34 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İSALLAH nasip olmaz fetoculere 5 22 Yanıtla
  • Serdar Dönmez:
    yiyorsa Beşiktaş’ta yapın 3 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    Galatasaray=Rolex gibi essiz 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı - Son Dakika
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