Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor - Son Dakika
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Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor

21.01.2023 17:27

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni sözleşme için prensipte anlaştı. 25 Şubat'ta profesyonel kontrat imzalama hakkı kazanacak genç yıldızın mukavelesi uzatılacak. Jorge Jesus döneminde az süre bulan Arda'nın sözleşmesindeki '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya gider' maddesi de kaldırılacak.

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle prensipte anlaştı. Genç futbolcu, 25 Şubat'ta 18 yaşına basacak. Böylece profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanacak Arda ile hemen beş yıllık yeni kontrat yapılacak.

Tarih netleşti! Fenerbahçe'de süre bulamayan Arda Güler imzayı atıyor

SÜRE GARANTİSİ KALKIYOR

Arda Güler'in yeni sözleşmesi 2027-28 sezon sonuna kadar olacak. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Çok tartışılan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bu anlaşmada bulunmayacak.

Tarih netleşti! Fenerbahçe'de süre bulamayan Arda Güler imzayı atıyor

ÇIKIŞ MADDESİ OLMAYACAK

Sarı-lacivertliler, çıkış bedeli de koymak istemiyor. Yöneticiler ile Güler ailesi arasında güvene dayalı bir ilişki var. Yönetimin tavrı, 'Arda gözbebeğimiz. Değerini bulunca önünü açarız' şeklinde. Arda'nın Avrupa'da önce Fenerbahçe'yle ses getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: Diğer
YORUMLAR (2)
  • Deniz Şirin: Messi ve Ronaldo kadar saygısız değil. Dünya yıldızı olmasa da faul pozisyonunda olmasa da, gidip karşı takım oyuncusunu yerden kaldıracak kadar koca yurekli... Başka konuşan olursa, az bir çekemeyen kısım dışında konuşsun. Sürekli yabancı örneklere bakıp yurdu bu hale getiren zihniyetleri gördük. Bu Çocuk az daha oynarsa ilerde çok isim yapar. Şuanda yüreklerin umudu... Cevap Yaz 123 16 Yayından Kaldır
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Jorge Jesus, Arda Güler, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor - Son Dakika
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