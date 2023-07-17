Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan çılgın gelirin sahibi oldu - Son Dakika
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Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan çılgın gelirin sahibi oldu

17.07.2023 08:05

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Turnuva boyunca 12 galibiyetle 114 bin dolar kazanan takım, şampiyonlukla birlikte toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu. Kaptan Eda Erdem, büyük bir gurur yaşadıklarını ve mükemmel bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca kazandığı 12 galibiyette 114 bin dolarlık gelir elde etti. 3 mağlubiyette 13 bin 500 dolar kazanan ay-yıldızlılar, şampiyonlukla birlikte 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu.

TARİHİMİZDE İLK ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'e karşı oynadığı mücadeleyi kazanarak tarih yazdı. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılan ay-yıldızlılar tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

"GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR BAŞARIYA ULAŞTIK"

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı." ifadelerini kullandı.

Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan çılgın gelirin sahibi oldu
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Son Dakika Spor Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan çılgın gelirin sahibi oldu - Son Dakika


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