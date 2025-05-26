Tarihi Gece: Fenerbahçe EuroLeague'i, Galatasaray Süper Lig'i Kutladı - Son Dakika
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Tarihi Gece: Fenerbahçe EuroLeague'i, Galatasaray Süper Lig'i Kutladı

Tarihi Gece: Fenerbahçe EuroLeague\'i, Galatasaray Süper Lig\'i Kutladı
26.05.2025 17:19
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihindeki ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazandı. Abu Dabi'de düzenlenen turnuvada zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 8 yıl aradan sonra yeniden Avrupa'nın zirvesine çıktı. Aynı gece Galatasaray da Süper Lig şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four finalinde Fransız temsilcisi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kulüp tarihindeki ikinci EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Etihad Arena'da oynanan finalde sarı-lacivertli ekip, etkileyici bir performans sergileyerek mutlu sona ulaştı. Final Four'a yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 82-76 yenerek gelen Fenerbahçe, finalde de rakibini geçerek kupaya uzandı.

Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da dördüncü kez final oynamış oldu. 2016-2018 yılları arasında üç yıl üst üste finale kalan sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğunu 2017 yılında Olympiakos karşısında kazanmıştı. 8 yıl aradan sonra bir kez daha finale çıkan Kanarya, bu kez de kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, ilk EuroLeague zaferini Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic yönetiminde kazanmıştı. Bu sezon ise takımın başında Obradovic'in eski öğrencisi Sarunas Jasikevicius bulunuyordu. Litvanyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi yeniden Avrupa'nın zirvesine taşıdı.

AYNI GECEDE İKİ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Türk spor tarihinde unutulmaz bir gece yaşandı. Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunu kutladığı saatlerde, Galatasaray ise Süper Lig'de daha önce garantilediği şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutladı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarlar meydanları doldurdu. Coşku dolu anlar gece boyunca sürdü.

Tarihi Gece: Fenerbahçe EuroLeague'i, Galatasaray Süper Lig'i Kutladı
Tarihi Gece: Fenerbahçe EuroLeague'i, Galatasaray Süper Lig'i Kutladı

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Son Dakika Spor Tarihi Gece: Fenerbahçe EuroLeague'i, Galatasaray Süper Lig'i Kutladı - Son Dakika

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