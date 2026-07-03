Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı
03.07.2026 16:35
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665. Kırkpınar'da 817 pehlivan zeytinyağıyla yağlanarak Sarayiçi'nde mücadeleye başladı.

Bu yıl 665.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 817 pehlivan, dualı çayır olarak bilinen Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan başladı. Bugün saat 14.00'te farklı boylarda mücadele edecek pehlivanlar çayıra salınarak kura eşleşmeleri gerçekleştirildi. Kavurucu sıcak havaya rağmen er meydanına çıkan pehlivanlar, gelenek gereği zeytinyağıyla yağlanıp kispetlerini giyerek kıyasıya mücadeleye başladı.

Yiğitlerin harman olduğu Sarayiçi Er Meydanı'nda, asırlardır yaşatılan Kırkpınar geleneği bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla sürüyor.

Başpehlivanlık yarışında ise 40 başpehlivan kol bağlayarak kıyasıya mücadedele edecek. Bu yıl 665'si düzenlenen yağlı güreşlerde 817 güreşçi kol bağladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika

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