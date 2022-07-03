Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya damgası - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya damgası

03.07.2022 22:14
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya damgası

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek oldu.

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek oldu. Finalde Mustafa Taş'ı eleyen Şimşek Kırkpınar'ın yeni Başpehlivanı oldu.

Pehlivanlar diyarı Antalya 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Gürelerine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 12'si başpehlivan 150 güreşçisi ile er meydanında boy gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi finale de adını yazdırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başpehlivanları İsmail Balaban üçüncü, Mustafa Taş ikinci, Cengizhan şimşek ise altın kemerin yeni sahibi olan başpehlivan oldu.

Başkan Böcek güreşçileri yalnız bırakmadı

Ata sporu güreşi ve güreşçileri her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kırkpınar'da güreşçileri yalnız bırakmadı. Gün boyu süren müsabakalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri birbirinden başarılı müsabakalara imza attı. Yarı final maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanları İsmail Balaban'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek finalde Mustafa Taş'ı da yenerek yeni Başpehlivan oldu.

Şimşek sevincini Başkan Böcek ile paylaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü pehlivanı Cengizhan Şimşek güçlü fiziği ve teknik güreşi ile finale damga vurdu. Yaklaşık bir saat süren final müsabakasının sonunda kazanan isim Cengizhan Şimşek oldu. Şimşek, müsabakayı kazanır kazanmaz tribünlere çıkarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sevincini paylaştı. Şimşek, finalin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Muhittin Böcek'e çok çok teşekkür ediyorum. Bize güvendiği ve desteğini esirgemediği için çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği çok. Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti. Bütün Antalyalı hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum. Bana çok dua ettiler."

Başkan Böcek güreşçileri kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de er meydanında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni başarıyla temsil eden pehlivanları kutladı. Başkan Böcek, "Altın kemer bir kez daha Antalya'mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum. Cengizhan oğlum da, Mustafa oğlum da, İsmail oğlum da benim için ayrı ayrı değerli. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çok güzel müsabakalar izledik. Sadece finale değil bütün Kırkpınar müsabakalarına adımızı yazdırdık. Her boyda güreşen güreşçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, Antalya'mızı, Antalya Büyükşehir Belediyemizi en güzel şekliyle er meydanında temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Altın kemer Türkiye'mize de Antalya'mıza da hayırlı olsun" dedi.

Altın Kemer'i kuşandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin yeni başpehlivanı olan Cengizhan Şimşek'e düzenlenen törenle altın kemeri kuşandı. Şimşek kürsüye 07 Antalya yazan atkısıyla çıktı. Şimşek'e altın kemeri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu taktı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'nın İlk Deniz Süpürgesi Akdeniz'e İndirildi Antalya'nın İlk Deniz Süpürgesi Akdeniz'e İndirildi Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya damgası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 22:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement