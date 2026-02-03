Tarihi sonuç! Iğdır FK\'den Süper Lig ekibi Antalyaspor\'a yarım düzine gol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile Süper Lig ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 6-0'lık sonuçla kazandı.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikada Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, kupadaki puanını 4 yaptı. Antalyaspor, 3 maç sonunda puansız kaldı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Iğdır FK, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
