Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket

Yeni Malatyaspor'un Alanya'ya 6-2 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Marius Sumudica tribünlere ses getiren bir harekette bulundu.

"BİTTİ"

Rumen hoca, Akdeniz ekibinin attığı 6. golün ardından ellerini iki yana sallayarak "Bitti" hareketi yaptı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla sahanın ortasına gelen Sumudica, Yeni Malatyaspor atkısını çıkararak öptü ve taraftara el hareketleriyle, "Başımın üstündesiniz ama bitti" şeklinde mesaj verdi.